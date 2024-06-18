Наталуха предложил две альтернативные модели экономического бронирования

Председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, подавший на прошлой неделе законопроект №11331 об экономическом бронировании, зарегистрировал еще два альтернативных законопроекта – № 11331-1 и № 11331-2.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту № 11331 предлагается бронировать специалистов, которых трудно заменить и при уплате повышенного военного сбора в размере 20 400 грн в месяц.

Однако альтернативные законопроекты предлагают другие модели:

Бронирование по уровню зарплаты свыше 36336 грн.

Смешанная модель: 36 336 грн зарплаты для наемного работника или 20 400 грн военного сбора для ФЛП.

В первом случае бронированию будут подлежать наемные военнообязанные работники, среднемесячная зарплата которых составляет не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (один минимум составляет 3028 грн). Важным условием есть и отсутствие долгов работодателя перед работниками и бюджетом.

Второй вариант законопроекта предлагает возможность бронирования ФЛП, зарегистрированных не позднее чем за 6 месяцев до вступления в силу закона, при условии, что их доход втрое превышает размер сбора за бронирование военнообязанных (свыше 61 200 грн).

Экономическое бронирование. Война для бедных?

Если Верховная Рада примет законопроекты об экономическом бронировании, государственный бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год в зависимости от выбранной модели. В зависимости от того, будет ли популярным этот инструмент или нет, цифры поступлений могут расти или падать.

При этом, Наталуха не считает, экономическое бронирование откупом от армии.

"Проведем четкую границу. Откуп — это конверт для чиновника, это взятка за группу инвалидности или фейковое место в аспирантуре, это место в бусике через границу или в группе "туристов" через горы. Единственный универсальный способ понять, является ли работник критическим для бизнеса. это готовность бизнеса платить налоги за этого работника", - подчеркнул Наталуха и добавил, что эти средства пойдут напрямую на финансирование сил обороны Украины.

Бизнесу нужно бронирование

Заметим, что в Верховной Раде рассматривают модель экономического бронирования, согласно которой работодатель сможет сам определять, за кого из сотрудников платить 20 000 грн военного сбора, чтобы забронировать его. Также рассматривается вариант экономической мобилизации.

"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", - подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что если не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать защитников, потому что бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине.

"Хотя этого кто-то или нет. Путь через постановления Правительства – морально и технически устарел. Стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем", - убежден Наталуха.

Тем не менее, ряд крупных компаний сетуют, что из-за мобилизации испытывают кадровый дефицит. К примеру, из-за того, что каждый шестой работник мобилизован в ряды ВСУ, группа "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова в некоторых сегментах не может выйти даже на показатели 50–60% своего довоенного производства.

Напомним, в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали новый законопроект, регулирующий вопросы бронирования военнообязанных во время войны.

Источник фото: ua.depositphotos.com