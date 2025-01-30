Бизнес поддерживает введение уголовной ответственности для членов ТЦК и ВВК за нарушение

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддерживает законопроект №12442, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины для недопущения нарушений со стороны уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), председателей и членов военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Там отмечают, что после усиления процессов мобилизации, а также изменений, происходивших в процессе бронирования и получения статуса критичности (в конце года из-за аудита значительное количество предприятий не смогли своевременно обновить статус критичности из-за пересмотра процедур и приостановки процесса бронирования), фиксируется значительное количество случаев, когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВВК проходит достаточно формально без предоставления возможности военнообязанному собрать все необходимые документы для подтверждения его состояния здоровья.

В ЕБА подчеркивают, что все это приводит к усложнению или даже остановкам работы компаний, оказывает негативное влияние на экономику и, соответственно, поступления в бюджет, фактически единственный источник финансирования для ВСУ.

"Тратиться время и ресурсы на доказательство необходимости сохранения высококвалифицированных специалистов в экономике, в обучение которых инвестируются огромные средства и годы", — отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что указанный законопроект имеет целью исправить ситуацию и ввести ответственность за такие действия представителей уполномоченных органов.

"После усиления ответственности бизнеса за мобилизационные процессы, этот законопроект является логическим продолжением реформы мобилизационного законодательства, ведь усиление ответственности должно происходить для всех сторон процесса", — убеждены в ЕБА.

Поэтому принятие законопроекта, по мнению бизнеса , может позволить сбалансировать систему государственного управления и создать прозрачные и справедливые условия для всех сторон, предупредить коррупционные злоупотребления, а также гарантировать критическому для экономики бизнеса стабильную работу и прогнозируемость производственных процессов.

Верховная Рада планирует установить уголовную ответственность для членов ТЦК и ВВК за нарушение порядка призыва

Для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы, будет установлена уголовная ответственность – до 8 лет лишения свободы.

Соответствующий законопроект № 12442 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов – членов профильного Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями 337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе" и 426-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военное службу", которыми предусмотреть уголовную ответственность:

председателей и членов ВВК за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности к военной службе, что привело как к незаконному призыву граждан на военную службу, так и к их уклонению (освобождению) от военной службы. Во время военного положения за такие действия им будет грозить лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

должностных лиц ТЦК за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что привело к умышленному их призыву или уклонению от военной службы. За такие действия, совершенные в условиях военного положения, — им будет грозить лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до 3 лет.

Ранее ЕБА обратилась к правительству Украины с просьбой продлить действующие бронирования работников на два месяца, а также сместить крайний срок обновления статуса критических предприятий до 30 апреля 2025 года.

Отметим, начиная с 31 января украинцы будут иметь возможность создавать направление на ВЛК через платформу Резерв+.