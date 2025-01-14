В Украине забронировано около 5% IT-специалистов — Наталья Никольская, Дія.City

В Украине забронировано 14-18 тысяч военнообязанных мужчин из области IT, в то время как всего их в стране насчитывается около 300 тысяч. Об этом в интервью Delo.ua рассказала Наталья Никольская, глава Союза по стратегическим трансформациям и глобализации бизнеса.

"Привести точные цифры сложно, потому что эта информация не открыта. Мы делали экспертные расчеты с другими союзами в октябре 2024 до приостановления бронирования и его последующего восстановления: тогда было забронировано от 14 000 до 18 000 айтовцев из около 300 000 специалистов", — рассказала она в интервью.

Также она назвала мифом информацию, что в Украине забронирована почти половина работников IT-отрасли.

По ее словам, Союз неоднократно доносил правительству, что именно эта отрасль дает валюту для страны, за которую покупается также и вооружение для Сил обороны. Люди являются основным активом технологических компаний, и любой инвестор должен быть уверен, что компания сможет развиваться, а работники останутся на своих рабочих местах и смогут работать над IT-продуктом.

Кроме того, специфика IT-бизнеса требует от работников выезжать в загранкомандировку, без этого технологический бизнес просто не будет развиваться – он даже не сможет удерживаться на существующем уровне. Наталья Никольская уточняет, что ее организация опросила около 170 IT-компаний, и важнейшей возможностью от государства они назвали бронирование и свободный выезд за границу. Представитель компании должен иметь возможность уехать, пообщаться с инвесторами, посетить важную выставку, встретиться с потенциальными клиентами.

"Без эффективного, прозрачного, понятного и долгосрочного бронирования специалистов технологическая отрасль не может привлекать инвестиции. Надо показать, что твоя ключевая команда по крайней мере два года будет с тобой. И механизм этого бронирования прозрачный и эффективный", — констатировала она.

Больше о влиянии повышения налогов на технологический бизнес, об ожиданиях иностранных инвесторов и планах на 2025 год Наталья Никольская рассказывает в интервью "Украинскому IT-бизнесу продолжает развиваться вопреки войне" для Delo.ua.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине от мобилизации забронировано 900-950 тысяч военнообязанных.

По его словам, это количество является "приемлемым", оно фиксировано уже длительное время и не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генеральному штабу ВСУ и Министерству обороны Украины.

Также 1 декабря 2024 в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабинетом министров от 22 и 29 ноября.