В Україні заброньовано близько 5% IT-фахівців - Наталія Микольська, Дія.City

В Україні заброньовано 14-18 тисяч військовозобов'язаних чоловіків з галузі IT, тоді як всього їх в країні налічується близько 300 тисяч. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповіла Наталія Микольська, голова Спілки зі стратегічних трансформацій і глобалізації бізнесу.

"Навести точні цифри складно, бо ця інформація не є відкритою. Ми робили експертні розрахунки з іншими спілками у жовтні 2024 до призупинення бронювання та його подальшого відновлення: тоді було заброньовано від 14 000 до 18 000 айтівців з близько 300 000 фахівців", - розповіла вона в інтерв'ю.

Також вона назвала міфом інформацію, що в Україні заброньована майже половина працівників IT-галузі.

За її словами, Спілка неодноразово доносила до уряду, що саме ця галузь дає валюту для країни, за яку купується також і озброєння для Сил оборони. Люди є основним активом технологічних компаній, і будь-який інвестор має бути впевненим, що його компанія зможе розвиватися, а працівники залишаться на своїх робочих місцях і зможуть працювати над IT-продуктом.

Крім того, специфіка ІТ-бізнесу вимагає від працівників виїжджати у відрядження за кордон, без цього технологічний бізнес просто не буде розвиватися – він навіть не зможе утримуватися на своєму рівні. Наталія Микольська уточнює, що її спілка опитала близько 170 ІТ-компаній, і найважливішою можливістю від держави вони назвали бронювання та вільний виїзд в закордонні. Представник компанії повинен мати можливість поїхати, поспілкуватися з інвесторами, відвідати важливу виставку, зустрітися з потенційними клієнтами.

"Без ефективного, прозорого, зрозумілого і довгострокового бронювання фахівців технологічна галузь не може залучати інвестиції. Треба показати, що твоя ключова команда принаймні два роки буде з тобою. І механізм цього бронювання є прозорим та ефективним", - констатувала вона.

Більше про вплив підвищення податків на технологічний бізнес, про очікування іноземних інвесторів та плани на 2025 рік Наталія Микольська розповідає в інтерв'ю "Український IT-бізнес продовжує розвиватися всупереч війні" для Delo.ua.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тисяч військовозобов'язаних.

За його словами, ця кількість є "прийнятною", вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу ЗСУ й Міністерству оборони України.

Також 1 грудня 2024 року в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.