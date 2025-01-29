Электронные направления на ВЛК: когда появится услуга в Резерв+

Цифровая трансформация сервисов для военнообязанных набирает новые обороты. Начиная с 31 января, у украинцев будет возможность создавать направления на ВЛК через платформу Резерв+.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Черногоренко напомнила, что сначала услуга заработает для желающих пройти медосмотр по собственному желанию. Но впоследствии услугу расширят для граждан, уже имеющих повестку на ВЛК.

Отмечается, что команда тестировщиков начала свою работу, получив письма для тестирования.

Реформа ВЛК предполагает не только цифровизацию, но и усовершенствование взаимодействия между информационными системами Минздрава и Минобороны.

Кроме того, планируется введение возможности самостоятельного выбора медицинского учреждения для ВЛК через платформу Резерв+, сообщила Черногоренко.

О Резерв+

Резерв+ – это мобильное приложение от Министерства обороны Украины для военнообязанных, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные (номер мобильного телефона, адрес электронной почты, фактический адрес проживания) без визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКтСП).

В приложении для военнообязанных "Резерв+" стал доступен новый сервис — повторное уточнение персональных данных.

Добавим, ранее Минобороны заявило, что хочет превратить приложение для военнообязанных "Резерв+" в онлайн-ТЦК. В частности, планируется реализация онлайн-рекрутинга, оформление отсрочок и направление на ВЛК.