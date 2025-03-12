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Представників ТЦК та ВЛК притягуватимуть до кримінальної відповідальності: Рада підтримала законопроєкт

ТЦК
Фото: УНІАН

12 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами й членами ВЛК

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

З його словами, підтримали документ 273 депутатів. 

Законопроєктом пропонують запровадження кримінальної відповідальності за:

  • порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби;
  • порушення військовослужбовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу.

 За такі дії, вчинені в умовах воєнного стану, - представникам ТЦК та ВЛК буде загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до 3 років.

Крім того, законопроєкт розширює коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею про незаконне збагачення, додавши до цього списку голів, їхніх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

Раніше цей законопроєкт підтримала Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА). Там наголошували, що після посилення процесів мобілізації, а також змін, що відбувалися в процесі бронювання та отримання статусу критичності, фіксується значна кількість випадків, коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК відбувається досить формально без надання можливості військовозобов’язаному зібрати всі необхідні документи для підтвердження його стану здоров’я.

Автор:
Світлана Манько