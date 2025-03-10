Українці не сплачують штрафи від ТЦК: скільки проваджень відкрито

Кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко росте. Від початку року вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як за весь 2023 рік. Найбільш активно цьогоріч штрафують на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Майже 10 тисяч протермінованих штрафів ТЦК від початку року

За даними аналітиків, від початку року було відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК . Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження.

Але, як підкреслили в "Опендатабот", українці не поспішають сплачувати штрафи. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Де та кого найчастіше штрафують

Повідомляється, що найбільш активно цьогоріч штрафують українців на Дніпропетровщині (1 053 провадження), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.

Нагадаємо, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено — тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

Нагадаємо, що на початку січня 2025 року Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект № 12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Зауважимо, в Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.