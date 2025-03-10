Украинцы не платят штрафы от ТЦК: сколько производств открыто

Количество просроченных и неуплаченных штрафов из-за нарушения правил военного учета от ТЦК в Украине стремительно растет. С начала года уже открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы — почти столько же, сколько за весь 2023 год. Наиболее активно штрафуют в этом году на Днепропетровщине.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Почти 10 тысяч просроченных штрафов ТЦК с начала года

По данным аналитиков, с начала года было открыто 9 658 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета, то есть из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. Это почти столько же, как за весь 2023 год – 10 541 производство.

Но, как подчеркнули в "Опендатаботе", украинцы не спешат платить штрафы. Так, 23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

Где и кого чаще всего штрафуют

Сообщается, что наиболее активно штрафуют украинцев на Днепропетровщине (1 053 производства), в Киеве (1 003) и на Полтавщине (916).

Почти половину от просроченных штрафов в этом году выписали украинцам в возрасте 25-35 лет. Еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36-45 лет.

Напомним, мужчинам от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Если штраф не уплатить в срок, сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу. В то же время уплата штрафа не освобождает от выполнения возбужденного обязательства — то есть от необходимости соблюдать правила военного учета.

Напомним, что в начале января 2025 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Заметим, в Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета .