Представителей ТЦК и ВВК будут привлекать к уголовной ответственности: Рада поддержала законопроект

12 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, поддержали документ 273 депутата.

Законопроектом предлагают введение уголовной ответственности за:

нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе;

нарушение военнослужащим лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу.

За такие действия, совершенные в условиях военного положения, — представителям ТЦК и ВВК будет угрожать лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до 3 лет.

Кроме того, законопроект расширяет круг субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном обогащении, добавив в этот список председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

Ранее этот законопроект поддержала Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА). Там подчеркивали, что после усиления процессов мобилизации, а также изменений, происходивших в процессе бронирования и получения статуса критичности, фиксируется значительное количество случаев, когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВВК происходит формально без предоставления возможности военнообязанному собрать все необходимые документы для подтверждения его состояния.