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Рада підтримала законопроєкт про 50% знижку на штрафи за неактуальні військово-облікові дані
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає 50% знижку на штрафи за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.
Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.
За законопроєкт проголосували 240 депутатів.
Що відомо про законопроєкт
Мета законопроєкту – удосконалити механізм притягнення до відповідальності за порушення військового обліку, стимулювати громадян оновлювати дані через електронний кабінет та наповнити бюджет за рахунок добровільної сплати штрафів зі знижкою 50%.
Зокрема, цим законом пропонується надати можливість особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, протягом 10 календарних днів з дня набуття чинності постанови, добровільно сплатити 50% розміру накладеного штрафу.
Реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з бюджету та здійснюватиметься з використанням наявних ресурсів.
Про штрафи ТЦК
З початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, що майже дорівнює кількості проваджень за весь 2023 рік — 10 541.
Нагадаємо, що на початку січня 2025 року Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект № 12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.
Зауважимо, в Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.