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Рада поддержала законопроект о 50% скидке на штрафы за неактуальные военно-учетные данные
Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий 50% скидку на штрафы за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За законопроект проголосовали 240 депутатов.
Что известно о законопроекте
Цель законопроекта – усовершенствовать механизм привлечения к ответственности за нарушение военного учета, стимулировать граждан обновлять данные через электронный кабинет и наполнить бюджет за счет добровольной уплаты штрафов со скидкой 50%.
В частности, этим законом предлагается предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления добровольно уплатить 50% размера наложенного штрафа.
Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и будет осуществляться с использованием имеющихся ресурсов.
О штрафах ТЦК
С начала года открыто 9 658 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета, что почти равно количеству производств за весь 2023 год — 10 541.
Напомним, что в начале января 2025 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.
Заметим, в Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили правом управлять авто из-за нарушения правил военного учета.