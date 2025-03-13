Рада поддержала законопроект о 50% скидке на штрафы за неактуальные военно-учетные данные

Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий 50% скидку на штрафы за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 240 депутатов.

Что известно о законопроекте

Цель законопроекта – усовершенствовать механизм привлечения к ответственности за нарушение военного учета, стимулировать граждан обновлять данные через электронный кабинет и наполнить бюджет за счет добровольной уплаты штрафов со скидкой 50%.

В частности, этим законом предлагается предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления добровольно уплатить 50% размера наложенного штрафа.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и будет осуществляться с использованием имеющихся ресурсов.

О штрафах ТЦК

С начала года открыто 9 658 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета, что почти равно количеству производств за весь 2023 год — 10 541.

Напомним, что в начале января 2025 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Заметим, в Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили правом управлять авто из-за нарушения правил военного учета.