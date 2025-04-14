Зеленский подписал законопроект о 50% скидке на штрафы ТЦК: кого касается

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12093, определяющий механизмы административной ответственности за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Президент подписал законопроект №12093! Спасибо за поддержку!...Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные – освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+. Команда уже над этим работает."

Что известно о законопроекте

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усовершенствованию механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" 13 марта.

Цель законопроекта – усовершенствовать механизм привлечения к ответственности за нарушение военного учета, стимулировать граждан обновлять данные через электронный кабинет и наполнить бюджет за счет добровольной уплаты штрафов со скидкой 50%.

В частности, этим законом предлагается предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления, добровольно оплатить 50% размера наложенного штрафа.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и будет осуществляться с использованием имеющихся ресурсов.

О штрафах ТЦК

С начала года открыто 9 658 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета, что почти равно количеству производств за весь 2023 год — 10 541.

Заметим, в Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили правые управлять авто из-за нарушения правил военного учета пока он не выполнит требования ТЦК или как это требование не будет отозвано.