До 8 років тюрми: Рада готує нові покарання для працівників ТЦК та лікарів ВЛК

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроєкт №12442, який передбачає кримінальну відповідальність для представників ТЦК та лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Верховної Ради.

Покарання для працівників ТЦК та ВЛК

Документ передбачає кримінальну відповідальність для представників ТЦК та лікарів ВЛК за порушення порядку проведення призову і військово-лікарської експертизи в умовах воєнного стану. Покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт підготовлено у зв’язку з триваючою збройною агресією РФ проти України та необхідністю забезпечення загальної мобілізації. Його мета - посилити кримінальну відповідальність службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і членів військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації.

Підставою для ініціативи стали виявлені випадки порушень під час мобілізаційних заходів: призов осіб, які не підлягали мобілізації, незаконне надання відстрочок, неналежне реагування на ухилення від призову, а також порушення процедур медичних оглядів у ВЛК. Це, своєю чергою, призводить до порушення прав громадян і негативно впливає на комплектування Сил оборони.

Запропоновані зміни до Кримінального кодексу України мають на меті чітко визначити відповідальність за такі правопорушення, забезпечити дотримання законності під час мобілізації та підвищити рівень довіри до державних інституцій.

Основні положення законопроєкту

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України та доповнити його двома новими статтями — 337-1 і 426-2.

Стаття 337-1 передбачає відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності громадян до військової служби. Покарання встановлюється для голів і членів військово-лікарських комісій у випадках умисних порушень, які призвели як до незаконного призову, так і до незаконного ухилення або звільнення від служби.

Стаття 426-2 передбачає відповідальність посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за порушення порядку призову громадян на військову службу, що спричинило незаконний призов або ухилення від служби.

Правове регулювання у цій сфері вже здійснюється Конституцією України, Кримінальним кодексом, законами "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про запобігання корупції" та іншими нормативно-правовими актами.

Фінансово-економічне обґрунтування свідчить, що ухвалення закону не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Очікується, що прийняття законопроєкту забезпечить більш ефективний правовий механізм для розслідування порушень у сфері мобілізації, підвищить відповідальність посадових осіб ТЦК і членів ВЛК та сприятиме дотриманню законності під час оборонних заходів.

