Чому українські лікарі в Польщі опинилися під загрозою звільнення

У Польщі Національна лікарська рада анулювала частину дозволів на роботу для лікарів з-за меж ЄС, серед яких переважно українські медики. Причиною стало ненадання сертифіката знання польської мови на рівні B1. Загалом під ризиком втрати роботи можуть опинитися сотні фахівців.

Як пише Delo.ua, про це інформує Interia.

Ситуація з українськими лікарями

Національна лікарська рада Польщі (NRL) з 1 травня скасувала умовне право на медичну практику для 146 лікарів з-поза меж Європейського Союзу. Йдеться переважно про медиків з України, які не надали сертифікат знання польської мови щонайменше на рівні B1.

За словами очільника NRL, робота лікаря без знання польської мови становить пряму загрозу для пацієнтів.

"Якщо людина не вміє говорити польською, вона не повинна працювати лікарем у Польщі", - заявив президент NRL Лукаш Янковський.

Він уточнив, що анульовані дозволи стосуються 146 медиків, однак загалом процедура зачіпає кілька сотень осіб.

За оцінками NRL, у Польщі працює близько 3 тисяч лікарів українського походження. Приблизно тисяча з них досі не підтвердили знання польської мови на рівні B1.

У зв’язку з цим частина медиків ризикує втратити право на роботу.

Янковський також повідомив, що Міністерство охорони здоров’я Польщі розглядає можливість продовження тимчасового дозволу на роботу для лікарів без підтвердженої мовної підготовки ще на один рік.

Водночас у NRL вважають це рішення проблемним і таким, що свідчить про кризу в системі охорони здоров’я.

Дефіцит кадрів і мовні вимоги

За словами керівника ради, іноземних лікарів часто залучають до роботи у відділеннях невідкладної допомоги та лікарнях у регіонах, де відчувається нестача персоналу.

Він також зазначив, що вимоги до знання мови були пом’якшені до рівня B1 під тиском адміністрацій лікарень. На його думку, це надто низький стандарт для медичної практики в ЄС.

У NRL нагадали, що умовне право на медичну практику не є повноцінною ліцензією. Такі лікарі можуть працювати лише в конкретному медзакладі та не мають права вести приватну практику.

Спрощені правила були запроваджені тимчасово після початку повномасштабної війни в Україні.

Наразі нові заявки на отримання такого дозволу не приймаються, а чинні дозволи втратять силу не пізніше осені 2029 року.

Щоб і надалі працювати в Польщі, лікарям необхідно пройти стажування, скласти іспит LEK та підтвердити диплом через процедуру нострифікації.

