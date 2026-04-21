Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підтримка прифронтових регіонів: які фінансові стимули передбачені для лікарів і медзакладів

лікар
Лікарі і медзаклади у прифронтових громадах отримують додаткове фінансування / Pixabay

Уряд впровадив комплекс рішень для підтримки медичних закладів та персоналу у прифронтових громадах. Фінансування первинної ланки в зонах активних бойових дій збільшено на 20% за кожну декларацію з пацієнтом. Для цих закладів також скасовано знижувальні коефіцієнти, що додатково забезпечує понад 130 млн грн фінансування у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Центри екстреної медичної допомоги в районах бойових дій отримали додаткове фінансування для підтримки команд, що з січня 2026 року склало 277,6 млн грн, дозволивши підвищити середню зарплату лікаря до 45 тис. грн на місяць. У сфері спеціалізованої допомоги у 2026 році спрямовано понад 654 млн грн на зарплати медиків, а за програмою медичних гарантій медзаклади отримують додатково 12 тис. грн за кожного лікаря та 9 тис. грн за кожного середнього і молодшого працівника щомісяця.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, "прифронтові громади змушені жити в умовах постійної небезпеки через обстріли" і "запроваджені для підтримки прифронтових регіонів рішення дозволяють забезпечити додаткове фінансування медичним установам і додаткову підтримку медикам".

Для залучення фахівців молоді лікарі, які працевлаштовуються у сільській чи прифронтовій місцевості після інтернатури, отримують одноразову виплату 200 тис. грн. Крім того, на 2026 рік передбачено 100 млн грн на програму забезпечення медиків службовим житлом у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив: "Важливо, щоб цей додатковий ресурс доходив до медичних команд — через підвищення рівня заробітних плат і покращення умов роботи. Наше завдання — щоб люди в прифронтових громадах мали доступ до медичної допомоги, а медики — можливість працювати у своїх громадах".

Нагадаємо, українські аграрії, які працюють на прифронтових і деокупованих територіях, зможуть отримувати до 80% компенсації витрат на меліорацію та розвиток інфраструктури зрошення. Уряд розширив підтримку для господарств, що працюють у зонах підвищеного ризику.

Автор:
Тетяна Ковальчук