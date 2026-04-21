Підтримка прифронтових регіонів: які фінансові стимули передбачені для лікарів і медзакладів

Уряд впровадив комплекс рішень для підтримки медичних закладів та персоналу у прифронтових громадах. Фінансування первинної ланки в зонах активних бойових дій збільшено на 20% за кожну декларацію з пацієнтом. Для цих закладів також скасовано знижувальні коефіцієнти, що додатково забезпечує понад 130 млн грн фінансування у 2026 році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Центри екстреної медичної допомоги в районах бойових дій отримали додаткове фінансування для підтримки команд, що з січня 2026 року склало 277,6 млн грн, дозволивши підвищити середню зарплату лікаря до 45 тис. грн на місяць. У сфері спеціалізованої допомоги у 2026 році спрямовано понад 654 млн грн на зарплати медиків, а за програмою медичних гарантій медзаклади отримують додатково 12 тис. грн за кожного лікаря та 9 тис. грн за кожного середнього і молодшого працівника щомісяця.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, "прифронтові громади змушені жити в умовах постійної небезпеки через обстріли" і "запроваджені для підтримки прифронтових регіонів рішення дозволяють забезпечити додаткове фінансування медичним установам і додаткову підтримку медикам".

Для залучення фахівців молоді лікарі, які працевлаштовуються у сільській чи прифронтовій місцевості після інтернатури, отримують одноразову виплату 200 тис. грн. Крім того, на 2026 рік передбачено 100 млн грн на програму забезпечення медиків службовим житлом у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив: "Важливо, щоб цей додатковий ресурс доходив до медичних команд — через підвищення рівня заробітних плат і покращення умов роботи. Наше завдання — щоб люди в прифронтових громадах мали доступ до медичної допомоги, а медики — можливість працювати у своїх громадах".

Нагадаємо, українські аграрії, які працюють на прифронтових і деокупованих територіях, зможуть отримувати до 80% компенсації витрат на меліорацію та розвиток інфраструктури зрошення. Уряд розширив підтримку для господарств, що працюють у зонах підвищеного ризику.