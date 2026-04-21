Поддержка прифронтовых регионов: какие финансовые стимулы предусмотрены для врачей и медучреждений

Правительство ввело комплекс решений для поддержки медицинских учреждений и персонала в прифронтовых общинах. Финансирование первичного звена в зонах активных боевых действий увеличено на 20% за каждую декларацию с пациентом. Для этих учреждений также отменены понижательные коэффициенты, что дополнительно обеспечивает более 130 млн грн финансирования в 2026 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Центры экстренной медицинской помощи в районах боевых действий получили дополнительное финансирование для поддержки команд, что с января 2026 составило 277,6 млн грн, позволив повысить среднюю зарплату врача до 45 тыс. грн в месяц. В сфере специализированной помощи в 2026 году направлено более 654 млн. грн. на зарплаты медиков, а по программе медицинских гарантий медучреждения получают дополнительно 12 тыс. грн. за каждого врача и 9 тыс. грн. за каждого среднего и младшего работника ежемесячно.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, "прифронтовые общины вынуждены жить в условиях постоянной опасности из-за обстрелов" и "введенные для поддержки прифронтовых регионов решения позволяют обеспечить дополнительное финансирование медицинским учреждениям и дополнительную поддержку медикам".

Для привлечения специалистов молодые врачи, которые трудоустраиваются в сельской или прифронтовой местности после интернатуры, получают единовременную выплату 200 тыс. грн. Кроме того, на 2026 год предусмотрено 100 млн. грн. на программу обеспечения медиков служебным жильем в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул: "Важно, чтобы этот дополнительный ресурс доходил до медицинских команд — из-за повышения уровня заработных плат и улучшения условий работы. Наша задача — чтобы люди в прифронтовых общинах имели доступ к медицинской помощи, а медики — возможность работать в своих общинах".

