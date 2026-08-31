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Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине: ранен работник
В ночь на 31 августа российские войска атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.
Удар по шахте ДТЭК
Российские войска ночью атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара ранения получил работник предприятия.
На месте ему оказали первую помощь, после чего доставили в медицинское учреждение. Сейчас состояние работника стабильное, он получает необходимое лечение.
Это не первая атака на шахты ДТЭК Днепропетровщины. 17 августа российские беспилотники совершили массированную атаку на территорию шахты. Тогда в результате обстрела один работник погиб, еще один получил ранения.
В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения энергетическая инфраструктура компании находится под постоянным террором: теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы врагом уже более 230 раз.