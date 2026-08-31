Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине: ранен работник

В ночь на 31 августа российские войска атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Удар по шахте ДТЭК

Российские войска ночью атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара ранения получил работник предприятия.

На месте ему оказали первую помощь, после чего доставили в медицинское учреждение. Сейчас состояние работника стабильное, он получает необходимое лечение.

Это не первая атака на шахты ДТЭК Днепропетровщины. 17 августа российские беспилотники совершили массированную атаку на территорию шахты. Тогда в результате обстрела один работник погиб, еще один получил ранения.

В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения энергетическая инфраструктура компании находится под постоянным террором: теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы врагом уже более 230 раз.