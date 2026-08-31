Европа заказывает новый ИИ-суперкомпьютер за €390 млн, чтобы догнать США и Китай

Европейский Союз расширяет сеть государственных суперкомпьютеров для искусственного интеллекта, заключив контракт на сумму 387,8 млн. евро ($449,4 млн.) с французской государственной компанией Bull. Заказ призван сократить вычислительный разрыв с США и Китаем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Для компании Bull, которую власти Франции недавно выкупили у обремененной долгами корпорации Atos за сумму до 404 млн евро, этот контракт стал самым большим в истории.

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC) выбрало Bull для создания системы LUMI-AI – шестого суперкомпьютера в рамках программы AI Factories. Он будет установлен рядом с действующим комплексом LUMI в суперкомпьютерном центре в Финляндии. Запуск системы намечен на вторую половину 2027 года.

Финансирование и техническое оснащение

Проект реализуется за общие средства европейских институций и государств-партнеров:

Источники финансирования: расходы поровну распределят между EuroHPC (общий бюджет структуры на 2021–2027 годы составляет 8,2 млрд евро) и консорциумом LUMI AI Factory, включающим Финляндию, Чехию, Данию, Эстонию, Норвегию и Польшу;

Аппаратная база: система предназначена для крупномасштабного обучения и инференса моделей искусственного интеллекта и сложных научных симуляций. Вычислительные мощности обеспечат чипы от компании AMD, системы хранения данных поставит IBM, а сетевое оборудование – Nokia.

Мощности европейских суперкомпьютеров уже тестируют бизнес и учёные. В частности, облачный провайдер OVHcloud провел начальное обучение базовой модели на немецком суперкомпьютере Jupiter, а итальянский стартап Domyn готовит обучение собственной ИИ-модели на 400 миллиардов параметров.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа выделяет €10 млрд на строительство семи гиг-фабрик искусственного интеллекта. Еврокомиссия положила начало созданию инфраструктуры для развития технологического сектора и сокращению отставания от мировых лидеров.