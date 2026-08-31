- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Военным разрешат сообщать о коррупции и защитят от преследования
Кабинет министров поддержал законопроект Минобороны, расширяющий права военнослужащих в сфере предотвращения коррупции.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.
Сообщение о коррупции в ВСУ
Изменения касаются Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. Сейчас военные преимущественно могут подавать обращения относительно нарушений, непосредственно касающихся их самих - в частности, незаконных решений командиров или нарушения собственных прав.
Предложенные изменения позволят военнослужащим сообщать о коррупционных нарушениях, выявленных в армии, даже если они не касаются заявителя лично.
Законопроект также предусматривает защиту военных от преследования через такие сообщения.
Как военнослужащему сообщить о коррупции
Законопроект предусматривает, что военнослужащие смогут самостоятельно выбирать канал для уведомления о коррупционных нарушениях:
- внутренние – через Единый портал сообщений обличителей или специальные телефонные линии;
- регулярные - путем обращения в НАПК, Нацполицию, НАБУ, ДБР или прокуратуру;
- внешние – через медиа, общественные организации или профессиональные союзы.
Директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны, полковник юстиции Сергей Степанян отметил, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения правовой защиты военнослужащих, сообщающих о коррупции в ВСУ.
Чтобы закон вступил в силу, его должны рассмотреть Верховная Рада и подписать президент Украины.
Напомним, Зеленский подписал закон, отменяющий 12-месячное ограничение на выплату военным денежного довольствия по последней занимаемой должности во время длительного лечения или реабилитации.