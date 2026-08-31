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Военным разрешат сообщать о коррупции и защитят от преследования

ссу, военные
Военным дадут больше возможностей сообщать о коррупции / Генеральный штаб ВСУ

Кабинет министров поддержал законопроект Минобороны, расширяющий права военнослужащих в сфере предотвращения коррупции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Сообщение о коррупции в ВСУ

Изменения касаются Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. Сейчас военные преимущественно могут подавать обращения относительно нарушений, непосредственно касающихся их самих - в частности, незаконных решений командиров или нарушения собственных прав.

Предложенные изменения позволят военнослужащим сообщать о коррупционных нарушениях, выявленных в армии, даже если они не касаются заявителя лично.

Законопроект также предусматривает защиту военных от преследования через такие сообщения.

Как военнослужащему сообщить о коррупции

Законопроект предусматривает, что военнослужащие смогут самостоятельно выбирать канал для уведомления о коррупционных нарушениях:

  • внутренние – через Единый портал сообщений обличителей или специальные телефонные линии;
  • регулярные - путем обращения в НАПК, Нацполицию, НАБУ, ДБР или прокуратуру;
  • внешние – через медиа, общественные организации или профессиональные союзы.

Директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны, полковник юстиции Сергей Степанян отметил, что принятие законопроекта необходимо для обеспечения правовой защиты военнослужащих, сообщающих о коррупции в ВСУ.

Чтобы закон вступил в силу, его должны рассмотреть Верховная Рада и подписать президент Украины.

Напомним, Зеленский подписал закон, отменяющий 12-месячное ограничение на выплату военным денежного довольствия по последней занимаемой должности во время длительного лечения или реабилитации.

Автор:
Ольга Опенько

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