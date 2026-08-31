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Військовим дозволять повідомляти про корупцію та захистять від переслідування

зсу, військові
Військовим дадуть більше можливостей повідомляти про корупцію / Генеральний штаб ЗСУ

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт Міноборони, який розширює права військовослужбовців у сфері запобігання корупції. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Повідомлення про корупцію у ЗСУ

Зміни стосуються Дисциплінарного статуту Збройних сил України. Зараз військові переважно можуть подавати звернення щодо порушень, які безпосередньо стосуються їх самих - зокрема незаконних рішень командирів або порушення власних прав.

Запропоновані зміни дозволять військовослужбовцям повідомляти про корупційні порушення, виявлені у війську, навіть якщо вони не стосуються заявника особисто.

Законопроєкт також передбачає захист військових від переслідування через такі повідомлення.

Як військовослужбовцю повідомити про корупцію

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці зможуть самостійно обирати канал для повідомлення про корупційні порушення:

  • внутрішні - через Єдиний портал повідомлень викривачів або спеціальні телефонні лінії;
  • регулярні - шляхом звернення до НАЗК, Нацполіції, НАБУ, ДБР або прокуратури;
  • зовнішні - через медіа, громадські організації чи професійні спілки.

Директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони, полковник юстиції Сергій Степанян зазначив, що ухвалення законопроєкту необхідне для забезпечення правового захисту військовослужбовців, які повідомляють про корупцію у ЗСУ.

Щоб законопроєкт набув чинності, його мають розглянути Верховна Рада та підписати президент України.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон, який скасовує 12-місячне обмеження на виплату військовим грошового забезпечення за останньою займаною посадою під час тривалого лікування або реабілітації.

Автор:
Ольга Опенько

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