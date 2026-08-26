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Військовим продовжили виплати на весь період лікування та реабілітації

військові
Президент підписав закон про виплати військовим під час тривалого лікування / Depositphotos

Президент України підписав закон, який скасовує 12-місячне обмеження на виплату військовим грошового забезпечення за останньою займаною посадою під час тривалого лікування або реабілітації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Виплати на весь період лікування

Раніше виплати за останньою займаною посадою могли зберігатися не більше 12 місяців поспіль. Нові правила передбачають їх збереження протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації, зокрема й у випадках, коли військовослужбовець проходить лікування за кордоном.

Водночас вимога проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) залишається. Якщо лікування триває понад рік, повторний медичний огляд має проводитися щонайменше раз на чотири місяці.

Окремо закон передбачає додаткові виплати для військових, які тривалий час перебувають на лікуванні. Їхній розмір і порядок нарахування визначатиме Кабінет Міністрів.

Таким чином, військовослужбовці, які потребують тривалого лікування чи реабілітації, не мають втрачати грошове забезпечення через перевищення встановленого раніше 12-місячного строку.

Нагадаємо, у державному застосунку "Армія+" з’явився новий тип електронного рапорту — на додаткову відпустку для військовослужбовців, які мають пільговий статус. Її можна отримати за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано.

Автор:
Ольга Опенько

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