Военным продлили выплаты на весь период лечения и реабилитации

Президент Украины подписал закон, отменяющий 12-месячное ограничение на выплату военным денежного довольствия по последней занимаемой должности во время длительного лечения или реабилитации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Выплаты на весь период лечения

Раньше выплаты по последней занимаемой должности могли храниться не больше 12 месяцев подряд. Новые правила предусматривают их сохранение в течение всего периода стационарного лечения или реабилитации, в том числе и в случаях, когда военнослужащий проходит лечение за границей.

В то же время, требование проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) остается. Если лечение длится более года, повторное медицинское освидетельствование должно проводиться по меньшей мере раз в четыре месяца.

Отдельно закон предусматривает дополнительные выплаты для военных, длительно находящихся на лечении. Их размер и порядок начисления будут определяться Кабинетом Министров.

Таким образом, военнослужащие, нуждающиеся в длительном лечении или реабилитации, не должны терять денежное обеспечение из-за превышения установленного ранее 12-месячного срока.

Напомним, в государственном приложении "Армия+" появился новый тип электронного рапорта - на дополнительный отпуск для военнослужащих, имеющих льготный статус. Ее можно получить по решению командира части, если основной отпуск уже использован.