Новини
Дата публікації
В "Армія+" з’явилася можливість подати рапорт на додаткову відпустку для військових з пільговим статусом

військовий, відпустка
Відпустку можна отримати за рішенням командира частини / Depositphotos

У державному застосунку "Армія+" з’явився новий тип електронного рапорту — на додаткову відпустку для військовослужбовців, які мають пільговий статус. Її можна отримати за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Подати рапорт можуть:

  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники війни, зокрема ті, хто служив у Збройних силах колишнього СРСР, брав участь у міжнародних місіях або в АТО;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;
  • військові з особливими заслугами перед Батьківщиною.
Фото 2 — В "Армія+" з’явилася можливість подати рапорт на додаткову відпустку для військових з пільговим статусом

Щоб подати рапорт, необхідно додати документ, що підтверджує пільговий статус. Тривалість відпустки залежить від категорії — до 14 або 21 дня.

Рапорт у застосунку супроводжується покроковими підказками та модулем для завантаження документів, що дозволяє швидко оформити запит і подати його командиру за кілька хвилин.

Розробники нагадали, що цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13235, який відновлює право учасників бойових дій на 14 днів додаткової відпустки з дозволу командира. Такі відпустки не надавалися з 2022 року через воєнний стан.

Нині у "Армія+" доступно вже 50 шаблонів електронних рапортів. Загалом військові подали понад 1 мільйон електронних заяв. Найпопулярніші серед них — щорічна відпустка (27%), оздоровлення (22%), зміна місця служби (17%), отримання довідки Ф5 (10%) та повернення з відпустки, відрядження чи лікування (3%).

Додамо. у вересні “Армія+” запустив новий курс “СЕДО: цифровий документообіг у війську”. Програма з 10 модулів навчає військовослужбовців працювати з електронними документами в єдиній системі.

Автор:
Тетяна Гойденко