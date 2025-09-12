У застосунку "Армія+" з’явився курс про цифровий документообіг у війську

“Армія+” запустив новий курс “СЕДО: цифровий документообіг у війську”. Програма з 10 модулів навчає військовослужбовців працювати з електронними документами в єдиній системі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Новий курс у застосунку "Армія+"

Новий освітній курс складається з 10 модулів і допоможе військовослужбовцям опанувати роботу з документами в єдиній електронній системі — від авторизації та реєстрації кореспонденції до контролю виконання, ведення електронних журналів і формування звітності.

Кожен модуль містить тести для перевірки знань, а після завершення навчання передбачено фінальний іспит. Ті, хто його складе, отримають електронний сертифікат.

Про освітні курси в "Армія+"

Нині у "Армія+" доступні 14 навчальних курсів. Ними вже користуються понад 125 тисяч військових, із яких 55 тисяч повністю завершили хоча б один курс.

Найбільший інтерес користувачів викликали такі програми: "Безпілотні системи. Основи БпЛА" — її розпочали понад 34 тис. військових, "Інформаційна стійкість: кібербезпека" — 26,5 тис. користувачів, а також "Основи зв’язку на полі бою" — 16,3 тис користувачів.