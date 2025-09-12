Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

У застосунку "Армія+" з’явився курс про цифровий документообіг у війську

ноутбук, документи, вазон
У "Армія+" вже 14 курсів: додали новий про СЕДО / Pixabay

“Армія+” запустив новий курс “СЕДО: цифровий документообіг у війську”. Програма з 10 модулів навчає військовослужбовців працювати з електронними документами в єдиній системі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Новий курс у застосунку "Армія+"

Новий освітній курс складається з 10 модулів і допоможе військовослужбовцям опанувати роботу з документами в єдиній електронній системі — від авторизації та реєстрації кореспонденції до контролю виконання, ведення електронних журналів і формування звітності.

Кожен модуль містить тести для перевірки знань, а після завершення навчання передбачено фінальний іспит. Ті, хто його складе, отримають електронний сертифікат.

Про освітні курси в "Армія+"

Нині у "Армія+" доступні 14 навчальних курсів. Ними вже користуються понад 125 тисяч військових, із яких 55 тисяч повністю завершили хоча б один курс. 

Найбільший інтерес користувачів викликали такі програми: "Безпілотні системи. Основи БпЛА" — її розпочали понад 34 тис. військових, "Інформаційна стійкість: кібербезпека" — 26,5 тис. користувачів, а також "Основи зв’язку на полі бою" — 16,3 тис користувачів.

Автор:
Ольга Опенько