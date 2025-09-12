В приложении "Армия+" появился курс о цифровом документообороте в армии

"Армия+" запустил новый курс "СЕДО: цифровой документооборот в армии". Программа из 10 модулей обучает военнослужащих работать с электронными документами в единой системе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Новый курс в приложении "Армия+"

Новый образовательный курс состоит из 10 модулей и поможет военнослужащим овладеть работой документов в единой электронной системе — от авторизации и регистрации корреспонденции до контроля выполнения, ведения электронных журналов и формирования отчетности.

Каждый модуль содержит тесты для проверки знаний, а по завершении обучения предусмотрен финальный экзамен. Составящие его получат электронный сертификат.

Об образовательных курсах в "Армия+"

В настоящее время в "Армия+" доступно 14 учебных курсов. Ими уже пользуется более 125 тысяч военных, из которых 55 тысяч полностью завершили хотя бы один курс.

Наибольший интерес пользователей вызвали следующие программы: "Беспилотные системы. Основы БПЛА" - ее начали более 34 тыс. военных, "Информационная устойчивость: кибербезопасность" - 26,5 тыс. пользователей, а также "Основы связи на поле боя" - 16,3 тыс. пользователей.