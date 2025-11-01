Запланована подія 2

Читати українською

У "Армия+" появилась возможность подать рапорт на дополнительный отпуск для военных с льготным статусом

Отпуск можно получить по решению командира части

В государственном приложении "Армия+" появился новый тип электронного рапорта — на дополнительный отпуск для военнослужащих, имеющих льготный статус. Ее можно получить по решению командира части, если основной отпуск уже использован.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Подать рапорт могут:

  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • участники войны, в частности те, кто служил в Вооруженных силах бывшего СССР, участвовал в международных миссиях или АТО;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
  • военные с особыми наградами перед Родиной.
Чтобы подать рапорт, необходимо добавить документ, подтверждающий льготный статус. Продолжительность отпуска зависит от категории – до 14 или 21 дня.

Рапорт в приложении сопровождается пошаговыми подсказками и модулем для загрузки документов, что позволяет быстро оформить запрос и подать его командиру через несколько минут.

Разработчики напомнили, что в этом году Верховная Рада приняла законопроект №13235, восстанавливающий право участников боевых действий на 14 дней дополнительного отпуска с разрешения командира. Такие отпуска не предоставлялись с 2022 года из-за военного положения.

В настоящее время в "Армии+" доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. В общей сложности военные подали более 1 миллиона электронных заявлений. Самые популярные среди них – ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).

Добавим. в сентябре "Армия+" запустил новый курс "СЕДО : цифровой документооборот в армии". Программа из 10 модулей обучает военнослужащих работать с электронными документами в единой системе.

Автор:
Татьяна Гойденко