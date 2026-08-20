Военные смогут заказывать дроны под конкретные задания через Brave1 Market

Украинские военные смогут заказывать через Brave1 Market дроны с характеристиками под конкретную задачу – от типа связи и камеры до массы полезной нагрузки и времени полета. Система сама будет подбирать потенциальных поставщиков, а при одинаковых характеристиках будет запускать торги по самой низкой цене.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

Подразделение может определить более 17 параметров требуемого беспилотника. После этого платформа находит производителей, которые могут выполнить заказ и сравнивает их предложения.

Если несколько поставщиков предлагают дроны с одинаковыми техническими характеристиками, между ними будут автоматически проводиться торги на снижение цены.

В настоящее время военные могут заказывать:

FPV-дроны-камикадзе;

FPV-дроны на оптоволокне;

перехватчики самолетного типа.

Заказывать можно также решения, еще не прошедшие кодификацию. В дальнейшем перечень техники планируется расширять, в частности добавить наземные роботизированные комплексы.

Новый механизм позволяет подразделениям не ограничиваться готовыми моделями из каталога, а формировать заказы в соответствии с условиями конкретного направления и боевой задачи.

Напомним, ранее в Украине запустили конструктор ударных БПЛА в DOT-Chain Defence. Он разрешил военным еще при заказе выбирать комплектацию дрона — в том числе камеру, двигатель, батарею, антенну и другие компоненты.