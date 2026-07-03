В Украине заработал онлайн-конструктор ударных БпЛА: как это изменит ситуацию на фронте

Первое боевое подразделение Сил обороны Украины самостоятельно кастомизировало ударный беспилотник на маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Это стало возможным благодаря запуску нового инструмента – "конструктора дронов", позволяющего военным выбирать необходимые модификации БпЛА еще на этапе заказа, адаптируя технику под конкретные боевые задачи.

Директор Агентства оборонных закупок (ДОТ) Арсен Жумадилов пояснил, что конструктор создали по запросу военных, ранее собственноручно адаптировавших дроны под особенности местности или РЭБ.

Теперь настроить БпЛА под тактические потребности можно за несколько кликов еще при заказе, получая на фронт полностью готовую "из коробки" технику.

Такое решение должно уменьшить нагрузку на дроновые мастерские подразделений и ускорить внедрение и масштабирование инноваций на фронте.

Как работает конструктор дронов в DOT-Chain Defence

Функционал работает следующим образом: при заказе представитель подразделения видит все доступные модификации средства. В частности, он сможет выбирать среди следующих элементов:

рама;

полетный стек;

электрический двигатель;

пропеллеры;

приемник управления ELRS;

камера;

видеопередатчик;

антенна радиопередатчика;

батарея;

плата инициации

Каждое средство будет иметь свою линейку модификаций, которая будет зависеть от возможностей производителя.

О DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – это дополнительный инструмент обеспечения войска, дополняющий централизованные поставки от государства.

Боевые подразделения за бюджетные средства могут самостоятельно выбирать и быстро заказывать именно те средства, которые нужны для выполнения боевых задач на конкретном участке фронта.

Напомним, Минобороны планирует выделить 12 миллиардов гривен на закупку дронов и другой техники через DOT-Chain Defence уже в первом квартале 2026 года.