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Подразделения ВСУ за боевые баллы заказали техники более чем на 33 млрд грн: как это работает

дрон, военный
Военные заказали уже более 500 000+ дронов через Brave1 Market / Минобороны

Более 400 боевых подразделений Сил обороны Украины воспользовались обновленной программой "еБаллы", интегрированной с маркетплейсом Brave1 Market. Менее чем через год они заказали техники на сумму более 33 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Обновленная версия программы позволяет обменивать баллы на:

  • FPV-дроны;
  • тяжелые бомберы;
  • наземные роботизированные комплексы (НРК);
  • средства РЭБ и другие технологии, которые доступны на Brave1 Market.

В общей сложности военные заказали за боевые баллы более 500 000 дронов.

Как это работает?

Механизм заказа техники на Brave1 Market является цифровым и включает следующие этапы:

  • подразделение выполняет боевые задания и получает "еБаллы" на свой счет;
  • выбирает необходимое вооружение из более чем 800 изделий на Brave1 Market;
  • оформляет заказ непосредственно у производителя.

Весь процесс, оплата и доставка обеспечивает государство через систему DOT-Chain Defence. Боевые баллы начисляются за уничтожение врага, разведывательные миссии, логистические и эвакуационные миссии.

Уровень эффективности подразделения определяет количество полученных "еБаллов" и объем доступного для заказа вооружения.

Эта модель придает гибкость подразделениям, позволяет реагировать на изменения в поле боя, получать средства для конкретных участков фронта и тестировать новые изделия от производителей. Государство собирает данные по эффективности использования техники. Эти сведения вместе с информацией из систем DELTA, Mission Control и других платформ используются при формировании потребностей для централизованных оборонных закупок.

Напомним, в марте в системе "Армия дронов.Бонус" расширили возможности использования "еБаллов" - отныне их можно обменивать не только на готовую технику, но и на отдельные компоненты для дронов и других технологий.

Автор:
Татьяна Ковальчук