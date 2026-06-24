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Подразделения ВСУ за боевые баллы заказали техники более чем на 33 млрд грн: как это работает
Более 400 боевых подразделений Сил обороны Украины воспользовались обновленной программой "еБаллы", интегрированной с маркетплейсом Brave1 Market. Менее чем через год они заказали техники на сумму более 33 млрд гривен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Обновленная версия программы позволяет обменивать баллы на:
- FPV-дроны;
- тяжелые бомберы;
- наземные роботизированные комплексы (НРК);
- средства РЭБ и другие технологии, которые доступны на Brave1 Market.
В общей сложности военные заказали за боевые баллы более 500 000 дронов.
Как это работает?
Механизм заказа техники на Brave1 Market является цифровым и включает следующие этапы:
- подразделение выполняет боевые задания и получает "еБаллы" на свой счет;
- выбирает необходимое вооружение из более чем 800 изделий на Brave1 Market;
- оформляет заказ непосредственно у производителя.
Весь процесс, оплата и доставка обеспечивает государство через систему DOT-Chain Defence. Боевые баллы начисляются за уничтожение врага, разведывательные миссии, логистические и эвакуационные миссии.
Уровень эффективности подразделения определяет количество полученных "еБаллов" и объем доступного для заказа вооружения.
Эта модель придает гибкость подразделениям, позволяет реагировать на изменения в поле боя, получать средства для конкретных участков фронта и тестировать новые изделия от производителей. Государство собирает данные по эффективности использования техники. Эти сведения вместе с информацией из систем DELTA, Mission Control и других платформ используются при формировании потребностей для централизованных оборонных закупок.
Напомним, в марте в системе "Армия дронов.Бонус" расширили возможности использования "еБаллов" - отныне их можно обменивать не только на готовую технику, но и на отдельные компоненты для дронов и других технологий.