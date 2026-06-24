Подразделения ВСУ за боевые баллы заказали техники более чем на 33 млрд грн: как это работает

Более 400 боевых подразделений Сил обороны Украины воспользовались обновленной программой "еБаллы", интегрированной с маркетплейсом Brave1 Market. Менее чем через год они заказали техники на сумму более 33 млрд гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Обновленная версия программы позволяет обменивать баллы на:

FPV-дроны;

тяжелые бомберы;

наземные роботизированные комплексы (НРК);

средства РЭБ и другие технологии, которые доступны на Brave1 Market.

В общей сложности военные заказали за боевые баллы более 500 000 дронов.

Как это работает?

Механизм заказа техники на Brave1 Market является цифровым и включает следующие этапы:

подразделение выполняет боевые задания и получает "еБаллы" на свой счет;

выбирает необходимое вооружение из более чем 800 изделий на Brave1 Market;

оформляет заказ непосредственно у производителя.

Весь процесс, оплата и доставка обеспечивает государство через систему DOT-Chain Defence. Боевые баллы начисляются за уничтожение врага, разведывательные миссии, логистические и эвакуационные миссии.

Уровень эффективности подразделения определяет количество полученных "еБаллов" и объем доступного для заказа вооружения.

Эта модель придает гибкость подразделениям, позволяет реагировать на изменения в поле боя, получать средства для конкретных участков фронта и тестировать новые изделия от производителей. Государство собирает данные по эффективности использования техники. Эти сведения вместе с информацией из систем DELTA, Mission Control и других платформ используются при формировании потребностей для централизованных оборонных закупок.

Напомним, в марте в системе "Армия дронов.Бонус" расширили возможности использования "еБаллов" - отныне их можно обменивать не только на готовую технику, но и на отдельные компоненты для дронов и других технологий.