Минобороны открыло обмен "еБаллов" на компоненты для дронов и РЭБ

В системе "Армия дронов.Бонус" расширили возможности использования "еБаллов" — отныне их можно обменивать не только на готовую технику, но и на отдельные компоненты для дронов и других технологий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова.

Новый функционал доступен на платформе Brave1 Market и позволяет подразделениям самостоятельно доукомплектовывать системы под конкретные боевые задачи.

В частности, военные могут обменивать "еБаллы" на средства связи, видеокамеры, приемники, ретрансляторы, навигационные модули, системы питания, контроллеры, программное обеспечение и другие компоненты. Это позволяет быстрее адаптировать технику к условиям на фронте и повысить ее эффективность.

Параллельно в системе внедряется механизм авансирования производителей. Речь идет о возможности подписки до 70% стоимости закупаемых товаров за "еБаллы". Ожидается, что это поможет компаниям масштабировать производство и сократить сроки исполнения заказов.

По данным Минобороны, средний срок поставки продукции составляет около 10 дней.

В ведомстве отмечают, что развитие системы направлено на создание гибкой модели обеспечения, где подразделения сами определяют свои потребности и оперативно усиливают собственные возможности в зависимости от ситуации на поле боя.

Напомним, ранее "Армию дронов.Бонус" расширили. Военные подразделения смогут обменивать заработанные боевые баллы, полученные за уничтожение враждебных целей, не только БПЛА и РЭБ, но и на наземные роботизированные комплексы (НРК).