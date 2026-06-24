"Новая почта" предупредила о мошеннических объявлениях с вакансиями

Компания "Новая почта" предупредила украинцев о распространении фейковых вакансий, которые мошенники публикуют от ее имени. Злоумышленники используют бренд и логотип компании для выманивания персональных и банковских данных пользователей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Новая почта" предостерегла от мошеннических схем

В компании отмечают, что такие объявления не имеют никакого отношения ни к Новой почте, ни к другим компаниям группы NOVA.

Мошенники используют название и логотип компании, чтобы вызывать доверие пользователей и побуждать их переходить по подозрительным ссылкам или передавать личные данные.

В "Новой почте" отмечают, что одним из самых распространенных способов обмана являются предложения "работы за ругательства", легкого заработка в интернете или ежедневных выплат на банковскую карту. В компании подчеркивают, что трудоустройство осуществляется исключительно на официальных условиях с соблюдением трудового законодательства.

Также граждан призывают осторожничать с вакансиями, которые перенаправляют кандидатов в посторонние Telegram-боты. Все актуальные предложения работы публикуются только на официальном сайте компании и известных платформах по поиску работы.

Среди других признаков мошенничества – обещания свободного графика без четко определенных условий труда, требования уплатить средства за обучение или оформление документов, а также просьба предоставить банковские реквизиты, пароли, SMS-коды или доступ к онлайн-банкингу.

В компании отмечают, что рекрутеры "Новой почты" никогда не спрашивают CVV-коды платежных карт, пароли или другую конфиденциальную информацию.

В случае обнаружения подозрительных объявлений пользователям советуют не переходить по ссылкам и сообщать о таких случаях на горячую линию компании. Это поможет оперативно реагировать на мошеннические схемы и способствовать их блокированию.

Напомним, Министерство юстиции Украины предупреждало о новой фишинговой схеме, в рамках которой мошенники рассылают гражданам сообщения о якобы штрафах за нарушение правил дорожного движения и требуют срочной уплаты.