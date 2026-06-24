ЕС одолжит еще 80 млрд евро: среди получателей финансирования будет Украина

Европейская комиссия планирует привлечь до 80 млрд евро из-за выпуска облигаций во втором полугодии 2026 года. Часть средств будет направлена на поддержку Украины, в частности, в рамках действующих программ финансовой помощи и нового займа Ukraine Loan.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской комиссии.

С учетом нового размещения общий объем запланированных выпусков облигаций ЕС в 2026 году составит 180 млрд евро, что соответствует ранее утвержденным планам Еврокомиссии.

Привлеченные средства пойдут на финансирование ряда программ Евросоюза, обеспечиваемых через рынки капитала. Среди них:

программа восстановления NextGenerationEU;

поддержка Украины, включая новый заем Ukraine Loan;

финансирование оборонного инструмента SAFE;

другие программы ЕС.

В Еврокомиссии напомнили, что с середины 2021 года уже направили странам-членам ЕС более 241,8 млрд. евро грантов и 166 млрд. евро кредитов в рамках Механизма восстановления и устойчивости.

Отдельно продолжается финансирование Украины. В рамках Ukraine Facility уже выделено 25,6 млрд евро из предусмотренных 33 млрд евро. Также ЕС готовит новую программу кредитной поддержки в размере 90 млрд евро.

Кроме того, средства от заимствований используются для финансирования инструмента SAFE, позволяющего странам ЕС привлекать кредиты на закупку оборонных возможностей. Предварительное финансирование этой программы началось в мае 2026 года.

Еврокомиссия отмечает, что и дальше будет привлекать финансирование через комбинацию долгосрочных облигаций и краткосрочных долговых инструментов. Во втором полугодии запланировано четыре синдицированных размещения и шесть аукционов облигаций ЕС.

Также продолжается выпуск "зеленых" облигаций NextGenerationEU. В настоящее время через этот инструмент уже привлечено 84,3 млрд. евро для финансирования проектов, связанных с климатическими и экологическими целями.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.