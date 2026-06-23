Украина получит первый транш кредита ЕС на конференции в Польше

Украина получит первые 3,2 млрд. евро по кредиту от Европейского Союза во время Конференции по восстановлению в Гданьске 25-26 июня.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, выплату первого транша решили синхронизировать с проведением конференции по восстановлению.

"Предоставление первого транша на 3,2 миллиарда решили приурочить к Конференции по восстановлению, которая состоится 25-26 июня в Гданьске", – сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что решение о предоставлении Украине первого транша кредита было принято еще на прошлой неделе.

Следующий транш на сумму 5,9 млрд евро, предназначенный для поддержки украинской армии, Украина также должна получить до конца июня, спрогнозировал чиновник.

Требования от ЕС

Ранее сообщалось, что ЕС хочет связать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро из изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро, чего также требует Международный валютный фонд.

Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.

20 мая Украина и ЕС завершили переговоры по Меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи.

Меморандум определяет условия, которые Украина должна выполнить для получения средств, включая налоговые реформы, мобилизацию внутренних доходов, эффективность государственных расходов и систему управления государственными финансами.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.