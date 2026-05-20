ЕС подписал Меморандум о макрофинансовой помощи Украине в 8,35 млрд евро

Украина и ЕС завершили переговоры о Меморандуме о взаимопонимании по макрофинансовой помощи на сумму 8,35 млрд евро в рамках кредита ЕС на €90 млрд. 20 мая европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис подписал документ, который со своей стороны теперь должна ратифицировать Украина.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил европейский политик в Х.

"С сегодняшним подписанием Меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи мы твердо продвигаемся к первому траншу займа в поддержку Украины — с нацеленностью на первую бюджетную часть во ІІ квартале, как и обещано. Эта поддержка усилит экономическую устойчивость Украины, повысит внутренние доходы и укрепит борьбу с коррупцией. до вступления в ЕС", - отметил Домбровскис.

В интервью "Укринформу" он пояснил, что Меморандум определяет условия, которые Украина должна выполнить для получения средств, включая реформы "с сильным фискальным фокусом", включающим мобилизацию внутренних доходов, эффективность государственных расходов и системы управления государственными финансами. Он добавил, что условия, изложенные в Меморандуме, были тесно согласованы с МВФ.

Домбровскис напомнил, что пакет макрофинансовой помощи на 2026 год составляет 8,35 млрд евро, который будет предоставлен вместе с 8,35 млрд евро в рамках Ukraine Facility, что в общей сложности составит 16,7 млрд евро бюджетной поддержки, тогда как оборонная помощь составит 28,3 млрд евро. Это означает, что в 2026 году Украина должна получить 45 млрд. евро, что покроет две трети финансовых потребностей Украины. В этой связи продолжается работа с другими партнерами Украины, включая "Группу семи".

Что касается проведения реформ в Украине, то Домбровскис выразил оптимизм, отметив: "…если все обязательства будут полностью выполнены, ожидается, что они принесут Украине около шести миллиардов евро дополнительных доходов. Это среднесрочная цель, эффект которой начнет материализоваться уже в этом году и будет постепенно расти".

Он также подчеркнул, что в рамках макрофинансовой поддержки ЕС не будет устанавливать условия относительно того, как Украина будет тратить деньги, а лишь выдвигает условия для их получения.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока. При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны. Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.