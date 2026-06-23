Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро на конференції в Польщі

Україна отримає перші 3,2 млрд євро з кредиту від Європейського Союзу під час Конференції з відновлення у Гданську 25-26 червня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на європейських посадовців.

За їх словами, виплату першого траншу вирішили синхронізувати з проведенням конференції з відновлення.

"Надання першого траншу на 3,2 мільярди вирішили приурочити до Конференції з відновлення, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську", – повідомив співрозмовник видання.

Він уточнив, що рішення про надання Україні першого траншу кредиту було прийняте ще минулого тижня.

Наступний транш на суму 5,9 млрд євро, призначений для підтримки української армії, Україна також має отримати до кінця червня, спрогнозував європосадовець.

Вимоги від ЄС

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро, чого також вже вимагає Міжнародний валютний фонд.

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро.

20 травня Україна та ЄС завершили перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

Меморандум визначає умови, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включаючи податкові реформи, мобілізацію внутрішніх доходів, ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.