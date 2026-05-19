ЄС хоче зробити податок на посилки умовою отримання Україною частини кредиту на 90 млрд євро

Європейський Союз хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро, чого також вже вимагає Міжнародний валютний фонд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро. Згідно з пропонованим Єврокомісією проєктом, Києву потрібно буде розширити застосування 20% ПДВ для міжнародних посилок, скасувавши норму про безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро.

Ця вимога пов'язана з умовами макрофінансової допомоги Міжнародного валютного фонду (МВФ), який готовий виділити Україні наступний транш при реформуванні податкового законодавства.

При цьому поправка до податкового законодавства щодо податку на міжнародні посилки є непопулярною серед українців, тому залишається питання, чи підтримає її Верховна Рада.

Пільгу пропонується зберегти лише для посилок від приватної особи приватній особі вартістю до 45 євро.

За даними Bloomberg, Україна має отримати перший транш від ЄС у червні, другий запланований на вересень, третій до кінця року, після завершення реформ.

У Єврокомісії також заявили, що Євросоюз та Україна поки не уклали три угоди, від яких залежить надання перших коштів із кредиту на 90 млрд євро.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.