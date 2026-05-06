ЄС висунув Україні вимогу для надання 90 млрд євро кредиту: про що йдеться

Для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми Європейського Союзу на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

Як пише Delo.ua, про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає "Європейська правда".

Податкова реформа - ключова вимога

За словами єврокомісара, вимога про проведення в Україні податкової реформи буде включена в список умов для надання Києву макрофінансової частини кредиту ЄС на 90 млрд євро, проте її деталі та час на виконання поки залишаються предметом дискусій сторін.

"Ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги", – повідомив Домбровскіс.

Єврокомісар при цьому відмовився від конкретики, але зауважив, що Україна має зараз максимально мобілізувати внутрішні доходи для наповнення власного бюджету.

"Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються", – підкреслив Домбровскіс.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Нагадаємо, Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.