ЕС выдвинул Украине требование для предоставления 90 млрд евро кредита: о чем идет речь

Валдис Домбровскис. Фото: x.com/VDombrovskis

Для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы Европейского Союза на 90 млрд. евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает "Европейская правда".

Налоговая реформа – ключевое требование

По словам еврокомиссара, требование о проведении в Украине налоговой реформы будет включено в список условий для предоставления Киеву макрофинансовой части кредита ЕС на 90 млрд евро, однако ее детали и время выполнения пока остаются предметом дискуссий сторон.

"Мы пока все еще находимся на очень продвинутых этапах переговоров с украинскими властями по условиям, лежащим в основе нашей программы макрофинансовой помощи", – сообщил Домбровскис.

Еврокомиссар при этом отказался от конкретики, но отметил, что Украина должна максимально мобилизовать внутренние доходы для наполнения собственного бюджета.

"Мобилизация внутренних доходов - важная часть этих переговоров, как и налоговая реформа, однако точные условия и элементы все еще обсуждаются", - подчеркнул Домбровскис.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Напомним, Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.

Автор:
Светлана Манько