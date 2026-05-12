Податки на міжнародні посилки: Мінфін пояснив, що передбачають нові правила

Запровадження в Україні нової моделі оподаткування міжнародних відправлень (законопроєкти №15112-Д та №12360) не призведе до затримок із доставкою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Там зауважують, що пропозиція запровадження нової моделі оподаткування міжнародних поштових відправлень набула широкого обговорення серед громадськості та бізнесу.

У Мінфіні підкреслюють, що це рішення є ударом по «тіні» та оптимізації податкових платежів, адже наразі з 75 млн посилок щорічно реально оподатковується менше 1%.

"Сьогодні комерційні партії штучно дроблять на дрібні «особисті» посилки до 150 євро, щоб уникнути податків. Це і є нелегальна схема, яку дозволяє чинна пільга. За новою моделлю схема перестає працювати", - стверджують у міністерстві.

Тому відомство пояснює, що насправді означає скасування пільги на посилки та спростовує міфи.

Затримки у доставці посилок

У Мінфіні переконують, що процедура отримання посилок для кінцевого споживача залишиться зручною та швидкою, як це і є зараз. Нова система передбачатиме повну цифровізацію та автоматичний обмін даними між іноземними маркетплейсами, поштовими операторами та митними органами.

Весь митний інструментарій, передбачений законодавчою ініціативою, виключає необхідність особистого контакту покупця з митницею або додаткових часових витрат на кордоні. Механізм спеціально розроблений так, щоб не навантажувати митницю і не уповільнювати доставку.

Нове оподаткування на товари для потреб оборони

У Мінфіні стверджують, що законопроєкт не лише не шкодить обороноздатності країни — він її зміцнює, знімаючи податкові обмеження на озброєні дронові системи, яких у чинному законодавстві не було.

Чинне законодавство звільняє від ПДВ лише безпілотні літальні апарати без озброєння.Натомість законопроєкт №15112-Д розширює цю пільгу — слова «без озброєння» виключаються, тобто від ПДВ звільняються також озброєні БпЛА та їх частини.

Щодо комплектуючих і спорядження, які військові замовляють особисто, то законопроєкт запроваджує спеціальні правила оподаткування виключно для товарів, придбаних через маркетплейси в межах дистанційного продажу. При цьому ПДВ включатиметься в ціну товару ще на етапі покупки оператором платформи.

Розрахунок податку

За даними відомства, обов’язок щодо нарахування та сплати ПДВ (20 %) покладається на маркетплейс (електронний інтерфейс). Для українців процес буде звичним: податок автоматично включатиметься у ціну товару безпосередньо в момент оформлення покупки на платформі.

Також реформа чітко розмежовує комерційні операції та приватні некомерційні відправлення. Посилки категорії «від громадянина до громадянина» вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ, якщо не мають на меті подальшу реалізацію. Також зберігаються ліміти на товари у несупроводжуваному багажі (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем) — до 150 євро без сплати податків.

Вплив на економічну активність

У Мінфіні нагадують, що український підприємець завжди платив 20% ПДВ, натомість іноземні онлайн-продавці та імпортери— ні. У відомстві переконані, що скасування пільги усуває дискримінаційні умови для національного виробника і створює умови для чесної конкуренції.

За оцінками експертів, потенційні зміни забезпечать надходження до державного бюджету близько 10 млрд грн щороку.

Також законодавством передбачено достатній перехідний період. Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року. Рішення про старт системи буде прийнято Урядом лише після підтвердження повної готовності ІТ-компоненту митних органів та відповідного програмного забезпечення маркетплейсів. Крім того, протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.

Податок на міжнародні посилки

Попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

Водночас залишається звільнення від податку для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро, наприклад особистих посилок чи подарунків.

У пояснювальній записці до законопроєкту Міністерство фінансів не зазначає очікуваний фіскальний ефект від пропонованого нововведення.

Власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк раніше попереджав, що оподаткування всіх міжнародних посилок вартістю до 150 євро завдасть удару по економіці, торкнеться якості життя українців та негативно вплине на роботу українських виробників та ритейлерів, а також може призвести до колапсу митних процедур.