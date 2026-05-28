Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро

28 мая Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 миллиардов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба парламента.

За соответствующее решение проголосовало 298 народных депутатов.

Принятый документ позволит Украине в 2026-2027 годах привлечь от Европейского Союза до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала

Общий объем поддержки на 2026 год определен в размере до 45 млрд евро, что распределяется на два ключевых компонента:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро) – направляется на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;

бюджетная часть (16,7 млрд. евро) – направляется на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

В то же время финансирование бюджетной части осуществляется через два инструмента:

до 8,35 млрд евро предоставляется непосредственно как макрофинансовая помощь (являющаяся предметом указанного меморандума);

до 8,35 млрд евро – дополнительно через механизм Ukraine Facility.

Деньги выплачиваются тремя траншами, и перед каждым Украина должна выполнить набор действий по трем направлениям: мобилизация доходов, эффективность расходов, управление госфинансами.

Согласно документу, Украина берет на себя большую часть налоговых обязательств.

Требования от ЕС

Ранее сообщалось, что ЕС хочет связать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро из изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро, чего также требует Международный валютный фонд.

Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.

20 мая Украина и ЕС завершили переговоры по Меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи.

Меморандум определяет условия, которые Украина должна выполнить для получения средств, включая налоговые реформы, мобилизацию внутренних доходов, эффективность государственных расходов и систему управления государственными финансами.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

Ожидалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.