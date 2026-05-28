Кредит от ЕС на 90 млрд евро: какие требования должна выполнить Украина

ЕС
ЕС выдвинул Украине требования для получения кредита / Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует карточка законопроекта №0376, представленного 28 мая.

Детали документа

Проект закона должен ратифицировать Соглашение о Займе и Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС относительно получения Украинской макрофинансовой помощи.

Соглашение определяет общий объем пособия на 2026 год в размере до 45 миллиардов евро, который распределяется на два компонента:

  • оборонная часть (до 28,3 млрд евро), направленная на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;
  • бюджетная часть (16,7 млрд евро), направленная на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

Выделение бюджетной части также распределится на два инструмента: до 8,35 миллиарда евро окажут непосредственно макрофинансовую помощь, а еще до 8,35 миллиарда — через механизм Ukraine Facility.

Меморандум о взаимопонимании конкретизирует выделение макрофинансовой помощи бюджетной части. Согласно ему, выплата будет производиться тремя траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что голосовать за этот законопроект о ратификации депутаты могут уже сегодня, 28 мая.

Общие обязательства Украины

Железняк отметил, что в то же время каждый транш имеет свои условия для выделения.

Выплата всех трех траншей (в общей сложности до €8,35 млрд) зависит, среди прочего, от:

  • Демократия и верховенство права – поддерживать эффективные демократические механизмы, многопартийный парламентаризм, права человека (в том числе меньшинств) и борьбу с коррупцией.
  • Положительная оценка Комиссии по выполнению макроэкономических и структурных условий политики.
  • Независимость центрального банка и внедрение передовых практик управления госпредприятиями и банками.
  • Прозрачность и отчетность — ежеквартально/ежемесячно представлять Комиссии макроэкономические и финансовые данные.
  • Необратимость антикоррупционных мер — не отменять меры, предпринятые в рамках инструментов поддержки ЕС или МВФ.

Деньги выплачиваются тремя траншами, и перед каждым Украина должна выполнить набор действий по трем направлениям: мобилизация доходов, эффективность расходов, управление госфинансами.

1-й транш (€3,2 млрд):

  • законопроекты об отмене льготы по налогообложению международных посылок и о налогообложении доходов через цифровые платформы;
  • продление военного сбора 5% на 3 года (минимум +140 млрд грн/год);
  • обновленная Стратегия управления госфинансами;
  • новый Таможенный кодекс;
  • назначение постоянного председателя Гостаможслужбы.

2-й транш (€3,7 млрд):

  • законы о системе оценки имущества;
  • согласование корпоративного налогообложения с Директивой ЕС против уклонения (2016/1164);
  • дорожная карта и план улучшения соблюдения налоговых требований (НДС);
  • Бюджетная декларация на 2027-2029;
  • назначение Советом трех экспертов в комиссию по отбору правления Счетной палаты;

3-й транш (€1,45 млрд):

  • реформа льготного налогового режима (минимум +70 млрд грн/год) и упрощение администрирования НДС;
  • дальнейшее согласование корпоративного налога с Директивой 2016/1164 (статьи 5–9);
  • проект госбюджета на 2027 год;
  • новая Стратегия публичных закупок;
  • реформа Госаудитслужбы;
  • принятие Советом нового Таможенного кодекса и технических требований к таможенным ИТ-системам

Требования от ЕС

Ранее сообщалось, что ЕС хочет связать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро из   изменениями в налогообложении   международных посылок до 150 евро, чего также требует Международный валютный фонд.

Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.

20 мая Украина и ЕС завершили переговоры по   Меморандума о взаимопонимании   по макрофинансовой помощи.

Меморандум определяет условия, которые Украина должна выполнить для получения средств, включая налоговые реформы, мобилизацию внутренних доходов, эффективность государственных расходов и систему управления государственными финансами.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Автор:
Светлана Манько