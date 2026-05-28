Кредит от ЕС на 90 млрд евро: какие требования должна выполнить Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует карточка законопроекта №0376, представленного 28 мая.

Детали документа

Проект закона должен ратифицировать Соглашение о Займе и Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и ЕС относительно получения Украинской макрофинансовой помощи.

Соглашение определяет общий объем пособия на 2026 год в размере до 45 миллиардов евро, который распределяется на два компонента:

оборонная часть (до 28,3 млрд евро), направленная на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;

бюджетная часть (16,7 млрд евро), направленная на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

Выделение бюджетной части также распределится на два инструмента: до 8,35 миллиарда евро окажут непосредственно макрофинансовую помощь, а еще до 8,35 миллиарда — через механизм Ukraine Facility.

Меморандум о взаимопонимании конкретизирует выделение макрофинансовой помощи бюджетной части. Согласно ему, выплата будет производиться тремя траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что голосовать за этот законопроект о ратификации депутаты могут уже сегодня, 28 мая.

Общие обязательства Украины

Железняк отметил, что в то же время каждый транш имеет свои условия для выделения.

Выплата всех трех траншей (в общей сложности до €8,35 млрд) зависит, среди прочего, от:

Демократия и верховенство права – поддерживать эффективные демократические механизмы, многопартийный парламентаризм, права человека (в том числе меньшинств) и борьбу с коррупцией.

Положительная оценка Комиссии по выполнению макроэкономических и структурных условий политики.

Независимость центрального банка и внедрение передовых практик управления госпредприятиями и банками.

Прозрачность и отчетность — ежеквартально/ежемесячно представлять Комиссии макроэкономические и финансовые данные.

Необратимость антикоррупционных мер — не отменять меры, предпринятые в рамках инструментов поддержки ЕС или МВФ.

Деньги выплачиваются тремя траншами, и перед каждым Украина должна выполнить набор действий по трем направлениям: мобилизация доходов, эффективность расходов, управление госфинансами.

1-й транш (€3,2 млрд):

законопроекты об отмене льготы по налогообложению международных посылок и о налогообложении доходов через цифровые платформы;

продление военного сбора 5% на 3 года (минимум +140 млрд грн/год);

обновленная Стратегия управления госфинансами;

новый Таможенный кодекс;

назначение постоянного председателя Гостаможслужбы.

2-й транш (€3,7 млрд):

законы о системе оценки имущества;

согласование корпоративного налогообложения с Директивой ЕС против уклонения (2016/1164);

дорожная карта и план улучшения соблюдения налоговых требований (НДС);

Бюджетная декларация на 2027-2029;

назначение Советом трех экспертов в комиссию по отбору правления Счетной палаты;

3-й транш (€1,45 млрд):

реформа льготного налогового режима (минимум +70 млрд грн/год) и упрощение администрирования НДС;

дальнейшее согласование корпоративного налога с Директивой 2016/1164 (статьи 5–9);

проект госбюджета на 2027 год;

новая Стратегия публичных закупок;

реформа Госаудитслужбы;

принятие Советом нового Таможенного кодекса и технических требований к таможенным ИТ-системам

Требования от ЕС

Ранее сообщалось, что ЕС хочет связать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро из изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро, чего также требует Международный валютный фонд.

Эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.

20 мая Украина и ЕС завершили переговоры по Меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи.

Меморандум определяет условия, которые Украина должна выполнить для получения средств, включая налоговые реформы, мобилизацию внутренних доходов, эффективность государственных расходов и систему управления государственными финансами.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы ЕС на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.