Кредит від ЄС на 90 млрд євро: які вимоги має виконати Україна

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає ратифікацію угоди про надання Україні кредиту у 90 мільярдів євро від ЄС.

Як пише Delo.ua, про це свідчить картка законопроєкту №0376, поданого 28 травня.

Деталі документу

Проєкт закону має ратифікувати Угоду про Позику та Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо отримання Української макрофінансової допомоги.

Угода визначає загальний обсяг допомоги на 2026 рік у розмір до 45 мільярдів євро, який розподіляється на два компоненти:

оборонна частина (до 28,3 млрд євро), яку спрямують на закупівлю озброєння та посилення оборонно-промислового потенціалу;

бюджетна частина (16,7 млрд євро), яку спрямують на забезпечення макрофінансової стабільності та покриття дефіциту державного бюджету.

Виділення бюджетної частини також розподілиться на два інструменти: до 8,35 мільярда євро нададуть безпосередньо як макрофінансову допомогу, а ще до 8,35 мільярда — через механізм Ukraine Facility.

Меморандум про взаєморозуміння конкретизує виділення макрофінансової допомоги бюджетної частини. Згідно з ним, виплата відбуватиметься трьома траншами (3,2 млрд, 3,7 млрд, 1,45 млрд).

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що голосувати за цей законопроєкт про ратифікацію депутати можуть уже сьогодні, 28 травня.

Загальні зобов’язання України

Железняк зауважив, що водночас кожен транш має свої умови для виділення.

Виплата всіх трьох траншів (загалом до €8,35 млрд) залежить, серед іншого, від:

Демократія та верховенство права — підтримувати ефективні демократичні механізми, багатопартійний парламентаризм, права людини (зокрема меншин) і боротьбу з корупцією.

Позитивна оцінка Комісії виконання макроекономічних і структурних умов політики.

Незалежність центрального банку та впровадження передових практик управління держпідприємствами й банками.

Прозорість і звітність — щокварталу/щомісяця подавати Комісії макроекономічні та фінансові дані.

Незворотність антикорупційних заходів — не скасовувати заходи, вжиті в межах інструментів підтримки ЄС чи МВФ.

Гроші виплачуються трьома траншами, і перед кожним Україна має виконати набір дій за трьома напрямами: мобілізація доходів, ефективність видатків, управління держфінансами.

1-й транш (€3,2 млрд):

законопроєкти про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і про оподаткування доходів через цифрові платформи;

продовження військового збору 5% на 3 роки (мінімум +140 млрд грн/рік);

оновлена Стратегія управління держфінансами;

новий Митний кодекс;

призначення постійного голови Держмитслужби.

2-й транш (€3,7 млрд):

закони про систему оцінки майна;

узгодження корпоративного оподаткування з Директивою ЄС проти ухилення (2016/1164);

дорожня карта та план покращення дотримання податкових вимог (ПДВ);

Бюджетна декларація на 2027–2029;

призначення Радою трьох експертів до комісії з відбору правління Рахункової палати;

3-й транш (€1,45 млрд):

реформа пільгового податкового режиму (мінімум +70 млрд грн/рік) та спрощення адміністрування ПДВ;

подальше узгодження корпоративного податку з Директивою 2016/1164 (статті 5–9);

проєкт держбюджету на 2027 рік;

нова Стратегія публічних закупівель;

реформа Держаудитслужби;

прийняття Радою нового Митного кодексу та технічних вимог до митних ІТ-систем

Вимоги від ЄС

Раніше повідомлялося, що ЄС хоче пов’язати частину виплат із кредита для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні міжнародних посилок до 150 євро, чого також вже вимагає Міжнародний валютний фонд.

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро.

20 травня Україна та ЄС завершили перемовини щодо Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги.

Меморандум визначає умови, які Україна повинна виконати для отримання коштів, включаючи податкові реформи, мобілізацію внутрішніх доходів, ефективність державних витрат та системи управління державними фінансами.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми ЄС на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.