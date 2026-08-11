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Потери врага по состоянию на 11 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1630 сутки полномасштабной войны составляют 1 460 400 человек.
Потери России в войне на 11 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 августа потеряла:
- личного состава – около 1 460 400 (+1 190) человек;
- танков – 12 259 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 25 120 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 47 713 (+44) ед;
- РСЗО – 2 020 (+1) ед;
- средств ПВО – 1560 (+2) ед.;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2160 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 454 572 (+1 578) ед;
- крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 132 543 (+307) ед;
- специальной техники – 4 514 (+3) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 98 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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