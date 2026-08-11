Потери врага по состоянию на 11 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1630 сутки полномасштабной войны составляют 1 460 400 человек.

Потери России в войне на 11 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 августа потеряла:

личного состава – около 1 460 400 (+1 190) человек;

танков – 12 259 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 25 120 (+4) ед;

артиллерийских систем – 47 713 (+44) ед;

РСЗО – 2 020 (+1) ед;

средств ПВО – 1560 (+2) ед.;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2160 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 454 572 (+1 578) ед;

крылатых ракет – 5007 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 132 543 (+307) ед;

специальной техники – 4 514 (+3) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 98 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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