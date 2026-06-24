ЄС позичить ще 80 млрд євро: серед отримувачів фінансування буде Україна

Європейська комісія планує залучити до 80 млрд євро через випуск облігацій у другому півріччі 2026 року. Частина коштів буде спрямована на підтримку України, зокрема в межах чинних програм фінансової допомоги та нової позики Ukraine Loan.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської комісії.

З урахуванням нового розміщення загальний обсяг запланованих випусків облігацій ЄС у 2026 році сягне 180 млрд євро, що відповідає раніше затвердженим планам Єврокомісії.

Залучені кошти підуть на фінансування низки програм Євросоюзу, які забезпечуються через ринки капіталу. Серед них:

програма відновлення NextGenerationEU;

підтримка України, включно з новою позикою Ukraine Loan;

фінансування оборонного інструменту SAFE;

інші програми ЄС.

У Єврокомісії нагадали, що з середини 2021 року вже спрямували країнам-членам ЄС понад 241,8 млрд євро грантів та 166 млрд євро кредитів у межах Механізму відновлення та стійкості.

Окремо продовжується фінансування України. У рамках Ukraine Facility вже виділено 25,6 млрд євро із передбачених 33 млрд євро. Також ЄС готує нову програму кредитної підтримки обсягом 90 млрд євро.

Крім того, кошти від запозичень використовуються для фінансування інструменту SAFE, який дозволяє країнам ЄС залучати кредити на закупівлю оборонних спроможностей. Попереднє фінансування цієї програми стартувало у травні 2026 року.

Єврокомісія зазначає, що й надалі залучатиме фінансування через комбінацію довгострокових облігацій та короткострокових боргових інструментів. У другому півріччі заплановано чотири синдиковані розміщення та шість аукціонів облігацій ЄС.

Також триває випуск "зелених" облігацій NextGenerationEU. Наразі через цей інструмент уже залучено 84,3 млрд євро для фінансування проєктів, пов’язаних із кліматичними та екологічними цілями.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.