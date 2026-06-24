Фонд гарантирования передал в международный реестр документы об убытках банков от войны на 17 млрд. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к передаче документов в Международный Реестр убытков для Украины для компенсации потерь банков и их кредиторов. Общая сумма ущерба за время полномасштабной войны уже составила 17 млрд грн, а за период с 2014 по 2022 годы — более 84 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Процедура касается потерь выводимых с рынка банков и их кредиторов из-за военных действий. Реестр был создан в 2023 году для учета заявлений на возмещение ущерба от военной агрессии России, что является первым этапом работы международного компенсационного механизма. Прием заявлений от юридических лиц начался в конце апреля 2026 года.

"По нашим оценкам, сумма "военных" потерь банков, выводимых с рынка Фондом, за время полномасштабной войны достигла 17 млрд грн. Пока продолжаются боевые действия, убытки продолжают расти. Это, прежде всего, разрушенная недвижимость, другое уничтоженное имущество, но есть и такая категория активов территориях или в зоне боевых действий, потеряны залоги и т.д.", - отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

Фонд обеспечил передачу в Реестр документов по разрушению части недвижимости ПАО "Проминвестбанк", после начала полномасштабного вторжения перешедшего в собственность государства. Кроме того, ФГВФЛ взимает потери, нанесенные с 2014 года. По оценке Фонда, в период 2014-2022 годов убытки переданных под его управление банков превысили 84 млрд грн.

Хозяйственный суд города Киева принял четыре решения в пользу ФГВФЛ по делам:

ОАО "КБ "УФС" на сумму свыше 1,9 млрд грн;

по групповому иску пяти банков (ПАО "Грин Банк", ПАО "ЭРДЭ Банк", ПАО "Укргазпромбанк", ПАО "Банк"Таврика", ПАО "Фортуна-Банк") на сумму 498,5 млн грн;

ПАО "КБ "Промэкономбанк" на сумму 651 млн грн;

ПАО "ВТБ Банк" на сумму свыше 3,1 млрд. грн.

Справочно

Международный Реестр убытков (Register of Damage for Ukraine) создан под эгидой Совета Европы и официально расположен в Гааге, Нидерланды. Кроме заявлений от юридических лиц, Реестр принимает обращения от физических лиц и государства за более чем 40 категориями ущерба, включая потерю жилья, ранение и разрушение критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Северный апелляционный хозяйственный суд продолжает рассмотрение иска Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) против РФ. Суд рассматривает апелляцию по поводу убытков четырех украинских банков, потерянных из-за оккупации территорий с 2014 года.