Фонд гарантирования вкладов пытается отсудить у России почти миллиард гривен: о чем идет речь

ФГВФЛ пытается отсудить почти миллиард гривен из РФ / Depositphotos

Северный апелляционный хозяйственный трибунал продолжает рассмотрение иска Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФО) против РФ. Суд рассматривает апелляцию по поводу убытков четырех украинских банков, потерянных из-за оккупации территорий с 2014 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Фонда гарантирования вкладов.

Предметом судебного спора является взыскание более 920 млн грн ущерба, нанесенного четырем украинским банкам из-за начавшейся в 2014 году вооруженной агрессии.

Фонд обжалует решение суда первой инстанции, ранее отказавшего в удовлетворении иска из-за отсутствия доказанной связи между действиями агрессора и потерями финансовых учреждений.

Иск касается ущерба следующих учреждений:

  • ПАО "Банк "Киевская Русь" - 229,7 млн грн;
  • ПАО "КБ "Актив-Банк" - 169,5 млн грн;
  • ОАО "Энергобанк" - 223,9 млн грн;
  • ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" - 301,9 млн грн.

Юридическая фиксация этого ущерба в национальных судах является необходимым шагом для дальнейшего признания ответственности России на международном уровне.

По оценкам ФГВФЛ, общий убыток банков под его управлением в результате агрессии за период 2014-2022 годов превышает 84 млрд грн.

В то же время, уже по трем искам Фонд получил окончательные судебные решения в свою пользу.

В частности, были удовлетворены иски по убыткам банка "УФС" на 1,9 млрд грн, групповой иск пяти банков на 498,5 млн грн, а также дело "Промэкономбанка" на сумму свыше 650 млн грн.

О банках

Банк Петрокоммерц-Украина - это украинское финансовое учреждение, созданное в 1996 году (начальное название АКБ " Авиатекбанк " ). Банк оказывал разнообразные финансовые услуги, ранее был связан с российским капиталом (банк Петрокоммерц), но работал как отдельная структура. В настоящее время находится в ликвидации.

Банк "Киевская Русь" — бывший украинский коммерческий банк, основанный в 1996 году, который имел головной офис в Киеве.  Из -за финансовых проблем в марте 2015 года б анк была введена временная администрация, а 16 июля этого же года решением нацрегулятора была начата процедура ликвидации.

Энергобанк - украинское финансовое учреждение, зарегистрированное в Киеве, но в июне 2015 года НБУ принял решение о ликвидации.

КБ Актив-Банк был основан в 2001 году. Предоставлял услуги физическим и юридическим лицам, входил в Топ -50 банков Украины. С 3 сентября 2014 года в банке была введена временная администрация, а с 24 декабря 2014 года начата процедура ликвидации.

Автор:
Татьяна Бессараб