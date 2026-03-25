Фонд гарантування вкладів намагається відсудити у Росії майже мільярд гривень: про що йдеться

Північний апеляційний господарський суд продовжує розгляд позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) проти РФ. Суд розглядає апеляцію щодо збитків чотирьох українських банків, втрачених через окупацію територій з 2014 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Фонду гарантування вкладів.

Предметом судового спору є стягнення понад 920 млн грн збитків, завданих чотирьом українським банкам через збройну агресію, що розпочалася у 2014 році.

Фонд оскаржує рішення суду першої інстанції, який раніше відмовив у задоволенні позову через відсутність доведеного зв'язку між діями агресора та втратами фінансових установ.

Позов стосується збитків таких установ:

ПАТ "Банк "Київська Русь" — 229,7 млн грн;

ПАТ "КБ "Актив-Банк" — 169,5 млн грн;

ПАТ "Енергобанк" — 223,9 млн грн;

ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" — 301,9 млн грн.

Юридична фіксація цих збитків у національних судах є необхідним кроком для подальшого визнання відповідальності Росії на міжнародному рівні.

За оцінками ФГВФО, загальні збитки банків під його управлінням внаслідок агресії за період 2014–2022 років перевищують 84 млрд грн.

Водночас уже за трьома позовами Фонд отримав остаточні судові рішення на свою користь.

Зокрема, було задоволено позови щодо збитків банку "УФС" на 1,9 млрд грн, груповий позов п'яти банків на 498,5 млн грн, а також справу "Промекономбанку" на суму понад 650 млн грн.

Про банки

Банк Петрокоммерц-Україна — це українська фінансова установа, створена у 1996 році (початкова назва АКБ "Авіатекбанк"). Банк надавав різноманітні фінансові послуги, Раніше був пов'язаний з російським капіталом (банк Петрокоммерц), але працював як окрема структура. Наразі перебуває у ліквідації.

Банк Київська Русь — колишній український комерційний банк, заснований у 1996 році, який мав головний офіс у Києві. Через фінансові проблеми у березні 2015 року в банк було введено тимчасову адміністрацію, а 16 липня цього ж року рішенням нацрегулятора було розпочато процедуру ліквідації.

Енергобанк— українська фінансова установа, зареєстрована в Києві, але у червні 2015 року НБУ прийняв рішення про ліквідацію.

КБ Актив-Банк був заснований у 2001 році. Надавав послуги фізичним та юридичним особам, входив у Топ-50 банків України. З 3 вересня 2014 року в банку було введено тимчасову адміністрацію, а з 24 грудня 2014 року розпочато процедуру ліквідації.

Нагадаємо, у лютому ФГВФО подав апеляцію на відмову суду стягнути з РФ майже 1 млрд грн збитків чотирьох банків. Фонд оскаржував рішення суду першої інстанції, який не встановив зв’язку між агресією Росії та втратами банківських установ.