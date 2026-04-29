Для бизнеса открыли новые категории заявлений в Международный реестр убытков

Ущерб от войны в Украине продолжает расти / СК ИНГО

В Украине открыли возможность подачи заявлений в Международный реестр убытков для бизнеса, государственных органов и общин. Речь идет о новом этапе формирования доказательной базы для будущих компенсаций за ущерб, нанесенный агрессией России.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

В настоящее время доступны пять категорий заявлений, которые охватывают повреждение или уничтожение критической и некритической инфраструктуры, а также потерю или повреждение активов. Представление осуществляется через портал "Дія" и доступно всем юридическим лицам независимо от формы собственности, включая государственные и коммунальные предприятия.

Отдельные категории предусмотрены для государства Украины, органов власти и местного самоуправления. В частности, категории B касаются государственных и муниципальных субъектов, тогда как категории C открыты для бизнеса.

В рамках новых процедур компании могут заявлять не только о прямых потерях имущества, но и об потерянной прибыли или полной потере бизнеса. Для инфраструктурных объектов предусмотрена возможность возмещения как стоимости разрушенных активов, так и расходов по их восстановлению.

Международный реестр ущерба объединяет 44 государства и Европейский Союз и является частью более широкой архитектуры компенсационного механизма. В декабре 2025 года была подписана конвенция о создании международной компенсационной комиссии, которая будет оценивать поданные заявления и определять объемы возмещения.

В настоящее время в реестр уже подано около 150 тысяч заявлений. Параллельно Украина с партнерами работает над созданием фонда, из которого будут производиться выплаты по решениям комиссии. Базовый принцип – финансовую ответственность за ущерб должна нести Российская Федерация.

Запуск новых категорий расширяет инструменты для системной фиксации экономических потерь и формирует основу для будущих репараций, что критически важно для восстановления экономики.

Открытие реестра для бизнеса и государства переводит процесс фиксации ущерба в практическую плоскость. Это ключевой шаг к запуску механизма международных компенсаций и возмещению потерь экономики.

Напомним, бета-тест подачи заявлений в международный Реестр убытков для юридических лиц и государства стартовал в марте.

Автор:
Татьяна Гойденко