У "Дії" стартує бета-тест подання заяв до міжнародного Реєстру збитків

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Фіксація збитків онлайн

В Україні розпочато бета-тестування подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через застосунок "Дія" для юридичних осіб та державних органів. Новий сервіс дає змогу фіксувати завдану шкоду на міжнародному рівні та формувати підґрунтя для майбутніх компенсацій.

У межах бета-тесту додано шість категорій заяв, що охоплюють різні типи нерухомого майна. Зокрема, йдеться про пошкодження або знищення житлових об’єктів, приміщень загального користування, громадських будівель, а також нежитлової нерухомості, не пов’язаної зі збитками для бізнесу.

Подати заяву можуть юридичні особи та державні органи, майно яких було пошкоджене або знищене на території України. Очікується, що зібрані дані стануть доказовою базою для подальшого запуску міжнародного механізму компенсацій.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у Гаазі.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.