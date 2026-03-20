AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

У "Дії" стартує бета-тест подання заяв до міжнародного Реєстру збитків

Реєстр збитків, війна.
Запущено бета-тест подання заяв до міжнародного Реєстру збитків / Генштаб ЗСУ

У застосунку “Дія” стартував бета-тест подання заяв до міжнародного Реєстру збитків для юридичних осіб і держави. Сервіс дозволяє фіксувати пошкодження майна та формувати основу для майбутніх компенсацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Дії".

Фіксація збитків онлайн

В Україні розпочато бета-тестування подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через застосунок "Дія" для юридичних осіб та державних органів. Новий сервіс дає змогу фіксувати завдану шкоду на міжнародному рівні та формувати підґрунтя для майбутніх компенсацій.

У межах бета-тесту додано шість категорій заяв, що охоплюють різні типи нерухомого майна. Зокрема, йдеться про пошкодження або знищення житлових об’єктів, приміщень загального користування, громадських будівель, а також нежитлової нерухомості, не пов’язаної зі збитками для бізнесу.

Подати заяву можуть юридичні особи та державні органи, майно яких було пошкоджене або знищене на території України. Очікується, що зібрані дані стануть доказовою базою для подальшого запуску міжнародного механізму компенсацій.

Про Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у Гаазі.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Реєстр збитків нещодавно розширив перелік категорій для подання заяв. Тепер українці можуть подавати звернення у випадках насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих як у межах країни, так і за її кордони.

Ольга Опенько