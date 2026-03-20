В "Дії" стартует бета-тест подачи заявлений в международный Реестр убытков

В приложении "Дія" стартовал бета-тест подачи заявлений в международный Реестр убытков для юридических лиц и государства. Сервис позволяет фиксировать повреждение имущества и формировать основание для будущих компенсаций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Фиксация убытков онлайн

В Украине начато бета-тестирование подачи заявлений в международный Реестр убытков через приложение "Дія" для юридических лиц и государственных органов. Новый сервис позволяет фиксировать нанесенный ущерб на международном уровне и формировать основу для будущих компенсаций.

В рамках бета-теста добавлено шесть категорий заявлений, охватывающих разные типы недвижимого имущества. В частности, речь идет о повреждении или уничтожении жилых объектов, помещений общего пользования, общественных зданий, а также нежилой недвижимости, не связанной с убытками для бизнеса.

Подать заявление могут юридические лица и государственные органы, имущество которых было повреждено или уничтожено на территории Украины. Ожидается, что собранные данные станут доказательной базой дальнейшего запуска международного механизма компенсаций.

О Реестр убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами и расположен в Гааге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на   возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Реестр убытков недавно расширил список категорий для подачи заявлений. Теперь украинцы могут подавать обращения в случаях насильственного перемещения или депортации детей и взрослых как внутри страны, так и за ее границы.

Автор:
Ольга Опенько